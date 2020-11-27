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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:06

МОК поможет странам в вакцинации атлетов перед Олимпиадой

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Международные олимпийский и паралимпйиский комитеты рассчитывают, что НОКи стран займутся вакцинацией своих спортсменов перед летней Олимпиадой в Токио, и готовы оказать необходимую помощь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МОК.

"МОК и МПК приложат все усилия для того, чтобы как можно больше иностранных участников Игр были вакцинированы перед их началом. Поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы НОКи поощряли и помогали своим спортсменам, должностным лицам и всем заинтересованным сторонам пройти вакцинацию до того, как они приедут в Японию", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, будет ли использоваться российская вакцина для того, чтобы обезопасить участников Олимпиады.

"Мы делаем это для того, чтобы сделать Игры максимально безопасными, а также из уважения к японскому народу. Японцы должны быть уверены, что делается все возможное не только для защиты участников Игр, но и всего японского народа, и как можно больше посетителей были вакцинированы", - добавил он.

Также в МОК напомнили, что комитет не будет настаивать на обязательной вакцинации зрителей и иностранных болельщиков, однако, будет приветствовать это.

Летние олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако, из-за пандемии коронавируса ОИ были перенесены на следующий год.

Олимпиада-2020 МОК Токио

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