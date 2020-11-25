МОК пригрозил Белоруссии санкциями в связи с ситуацией в стране

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет может наложить санкции на Национальный олимпийский комитет Белоруссии из-за политических разногласий между рядом спортсменов и властями страны, сообщает пресс-служба МОК.

"Ввиду растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Беларуси, исполком МОК решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

"7 октября исполком МОК принял решение усилить расследование соблюдения НОК Олимпийской хартии. Ситуация обсуждалась на заседаниях исполкома 23 октября и 11 ноября. МОК выразил серьезную озабоченность по поводу общей ситуации в спортивном сообществе Белоруссии", - отмечается там же.

Ранее ряд белорусских спортсменов выразили свои претензии президенту Белоруссии и главе Национального олимпийского комитета Александру Лукашенко.

В свою очередь, глава МОК Томас Бах заявлял, что в Международный олимпийский комитет поступили письма от белорусских спортсменов с жалобами на то, что Национальный олимпийский комитет Белоруссии преследует их за политические взгляды.