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"Нефтехимик" отверг политику в зазвучавшей на матче с минским "Динамо" песне "Перемен!"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Нефтехимик" (Нижнекамск) заявил об отсутствии политической составляющей в решении включить фрагмент песни Виктора Цоя "Перемен!" во время домашнего матча с минским "Динамо", которое некоторые восприняли как поддержку белорусской оппозиции.

"Уже второй сезон под сводами "Нефтехим Арены" во время домашних матчей после заброшенной шайбы в ворота команды "Нефтехимик" звучит фрагмент песни Виктора Цоя "Перемен!". Это своего рода призыв к хоккеистам сыграть построже в обороне, не пропускать голы", - сообщается на официальном сайте хоккейной команды.

В пресс-релизе отмечается, что фрагмент песни прозвучал 1 декабря во время матча с минским "Динамо". После чего СМИ растиражировали новость, что таким образом в Нижнекамске выразили поддержку белорусской оппозиции.

"Хоккейный клуб "Нефтехимик" официально заявляет, что команда находится вне политики и играет только в хоккей", - говорится в заявлении клуба.

"Нефтехимик" - хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге и базирующийся в Нижнекамске (Татарстан).

Матч "Нефтехимик" - "Динамо" прошел в Нижнекамске накануне и завершился со счетом 5:1 в пользу клуба из столицы Белоруссии.

хоккей Белоруссия

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