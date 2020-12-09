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Футболист "Спартака" Кокорин восстановился после травмы

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин тренируется в составе общей группы команды, сообщает пресс-служба ФК.

Таким образом, футболист восстановился после полученной недавно травмы (из-за которой пропустил игру "Спартака" с "Тамбовом" в чемпионате России) и сможет сыграть в ближайшем туре против "Сочи".

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги "Сочи" – "Спартак" пройдет 12 декабря.

Кокорин стал игроком "Спартака" летом нынешнего года. Он перешел в московский клуб на правах свободного агента, поскольку петербургский "Зенит" не стал продлевать с ним контракт. При этом в прошлом сезоне, выйдя на свободу из тюрьмы, Кокорин играл на правах аренды в "Сочи".

После матча с "Сочи", в 19-м туре "Спартак" будет играть против "Зенита".

футбол Александр Кокорин

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