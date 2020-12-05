"Спартак" разгромил "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" одержал победу над "Тамбовом" со счетом 5:1 в матче 17-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
В составе "Спартака" дублями отметились Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты матча) и Эсекель Понсе (64-я и 92-я минуты). Еще один гол на счету Самуэля Жиго (87-я минута).
Тамбов на 65-й минуте ответил голом Германа Онугхи.
Благодаря победе, "Спартак" поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Тамбов" остался на четырнадцатом с 12 очками.