"Спартак" разгромил "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

Игроки "Тамбова" Александр Карапетян и "Спартака" Самуэль Жиго (слева направо) Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" одержал победу над "Тамбовом" со счетом 5:1 в матче 17-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.

В составе "Спартака" дублями отметились Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты матча) и Эсекель Понсе (64-я и 92-я минуты). Еще один гол на счету Самуэля Жиго (87-я минута).

Тамбов на 65-й минуте ответил голом Германа Онугхи.

Благодаря победе, "Спартак" поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Тамбов" остался на четырнадцатом с 12 очками.