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Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу
Футболист Павел Мамаев после освобождения по УДО
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, освобожденные судом условно-досрочно, покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области, передал корреспондент "Интерфакса" с места события.

На свободу вышли футболисты, а также младший брат Александра Кокорина Кирилл. Они не стали общаться с прессой. Все трое сели в подъехавший к выходу из колонии черный Mercedes-Benz и уехали.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина. Тогда же суд постановил, что по УДО должен выйти осужденный вместе с ними брат Кокорина Кирилл. Ходатайство об УДО осужденные подали в начале августа.

Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года и с тех пор находились под стражей. По версии следствия, они стали участниками двух драк утром 8 октября в центре Москвы. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук.

Затем они участвовали в потасовке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным в "Кофемании" на Большой Никитской улице. Фигуранты дела признали вину частично.

Кокорин и Мамаев на свободе

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Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин (справа налево) после освобождения по УДО у исправительной колонии №4 в Алексеевке (Белгородская область)Футболист Павел МамаевОтчим Кокорина Кирилл Логинов (на первом плане слева) у исправительной колонии №4Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл КокоринБрат Александра Кокорина Кирилл Кокорин после освобождения по УДООтчим и мать Кокориных ожидают в автомобиле у исправительной колонии №4
Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин (справа налево) после освобождения по УДО у исправительной колонии №4 в Алексеевке (Белгородская область)
Александр Кокорин Павел Мамаев

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