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РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию "договорняка"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) пожизненно отстранил от деятельности, связанной с футболом, арбитра Максима Матюнина.

Как сообщает пресс-служба РФС, решение было по итогам расследования обстоятельств матча 1/32 финала Кубка России-2018/19 "Чайка" (Песчанокопское) – "Армавир", в котором были выявлены признаки нечестной игры.

"КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК "Чайка" Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Арбитром были допущены ряд результативных ошибок в пользу "Чайки", что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора ", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Как отметил Григорьянц,"впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна".

"В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну и Матюнину, а также аннулировать результат того матча, присудив ФК "Чайка" (Песчанокопское) техническое поражение со счетом 0:3", - заявил глава КДК РФС.

Игра "Чайка – "Армавир" прошла 22 августа 2018 года и завершилась победой хозяев – 2:0. На следующей стадии Кубка России, 1/16 финала, "Чайка" дома уступила махачкалинскому "Анжи" (1:2) и выбыла их турнира.

"Чайка" в настоящее время является представителем Футбольной национальной лиги. Что касается "Армавира", эта команда по финансовым причинам недавно лишилась статуса профессионального клуба.

футбол КДК РФС

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