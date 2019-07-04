ФК "Ростов" пожаловался на дебютанта ФНЛ "Чайку" в РФС, МВД и ФСБ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ФК "Ростов" просит оценить действия руководства ФК "Чайка" (Песчанокопское) на комитете РФС по этике и применить меры ответственности в отношении руководителей клуба.

"ФК "Ростов" направил официальное обращение к президенту РФС Александру Валерьевичу Дюкову. В тексте документа наш клуб обращает внимание руководства РФС на оскорбительные высказывания в адрес болельщиков ФК "Ростов" со стороны ФК "Чайка" (ФНЛ) и лично со стороны депутата областной думы, руководителя данного футбольного клуба ФК "Чайка" Андрея Чайки", - говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба клуба.

В заявлении указывается на то, что Чайка назвал болельщиков "Ростова" "больными людьми", не понимающими в футболе, нуждающимися в работе с психологами.

Как сообщалось, "Ростов" и "Чайка" не смогли поделить фанатские сектора на стадионе "Ростов-Арена", что вылилась во взаимные претензии со стороны руководителей клубов.

"ФК "Ростов" фиксирует большой общественный резонанс среди болельщиков нашего клуба в связи со сложившейся ситуацией. Мы усматриваем в этих провокациях "Чайки" действия, направленные на разжигание розни между болельщиками клубов, а также действия, потенциально способные дестабилизировать обстановку в Ростовской области с точки зрения общественного порядка", - также сообщается на сайте ФК "Ростов".

Отмечается, что копии обращения к президенту РФС также были направлены в силовые ведомства в уведомительном порядке - в УМВД России и УФСБ России по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что "Чайка" проведет домашние матчи в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2019/20) на "Ростов-Арене", которая является домашним стадионом клуба премьер-лиги "Ростов". Здесь также проходили матчи в рамках ЧМ-2018.

Пресс-служба ФК "Чайка" при продаже абонементов на "Ростов-Арене" отметила сектора D116, D117 и D118 как фанатские сектора домашней команды. Фанаты "Ростов" потребовали освободить указанные сектора и пообещали "действовать по своему усмотрению в случае невыполнения их требований".

ФК "Ростов" выступает в РПЛ, в прошлом сезоне команда под руководством тренера Валерия Карпина заняла девятое место в чемпионате.

ФК "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области в этом сезоне дебютирует в ФНЛ. Ранее команда заняла первое место в ПФЛ дивизионе Юг, отыграв сезон без поражений.