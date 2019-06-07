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Экс-футболист "Спартака" и ЦСКА Градиленко отстранен за причастность к "договорняку"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес наказания игрокам и функционерам, причастным к договорному матчу Профессиональной футбольной лиги "Чайка" - "Черноморец".

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Как сообщает пресс-служба РФС в пятницу, за оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча генеральный директор "Урожая", выступавшего в одной зоне с "Чайкой" и "Черноморцем", Дмитрий Градиленко отстранен от футбола на один год.

В свою очередь, за оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат матча на год отстранен главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков. Футболисты "Черноморца" Иван Юдин, Анатолий Пуляев и Станислав отстранены на три года каждый.

Матч ПФЛ "Чайка" - "Черноморец" прошел 13 мая и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

По итогам первенства ПФЛ "Чайка" (Песчанокопское) заняла первое место зоне "Юг", благодаря чему пошла на повышение: завоевала путевку в первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на следующий сезон. "Урожай" (Краснодар) финишировал на втором месте с отставанием в три очка. "Черноморец" (Новороссийск) стал четвертым.

Дмитрий Градиленко – известный в прошлом футболист, выступавший в ряде советских и российских клубов, в частности – "Спартаке", ЦСКА, "Торпедо". Игровую карьеру завершил в 2002 году.

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