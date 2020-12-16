Роман Ротенберг рассказал об особенностях организации "пузыря" на Кубке Первого канала

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг, президент КХЛ Алексей Морозов, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, вице-президент ИИХФ Франц Райндл приняли участие в Международном хоккейном форуме. На специальной сессии они обсудили тему проведения внутренних и международных соревнований в современных условиях пандемии.

В частности, Ротенберг в ходе сессии рассказал об особенностях организации "пузыря" на Кубке Первого канала, стартующего в четверг российского этапа Еврохоккейтура.

"На сегодняшний день главное – это то, что мы нашли способ продолжить играть в хоккей. Во всех лигах действуют разные ограничения: для спортсменов, болельщиков, СМИ и всех остальных групп участников. Из этих ограничений и появилась концепция "пузыря"" – сказал Ротенберг.

"Мы организовали специальную чистую зону, доступ в которую ограничен. Повсюду на арене размещены специальные плакаты и таблички с информацией для участников и болельщиков. Все посетители арены должны постоянно быть в масках и перчатках. Каждые два часа проводится уборка и дезинфекция всех помещений арены, включая раздевалки команд и судей. Разработан специальный план действий на случай положительного результата теста на COVID у игрока", - отметил глава штаба сборной России.

Он подчеркнул, что самая ответственная часть работы начинается с приездом первой команды.

"Мы организовали прибытие команд в VIP-терминал одного из московских аэропортов. Прямо в аэропорте команды сдали ПЦР тесты, а затем были размещены в одноместных номерах в отеле, который был забронирован исключительно для команд-участниц Еврохоккейтура", - заявил Ротенберг.

"У каждой команды своя столовая в отеле. К тренировкам команд допускались только игроки с отрицательным результатом теста ПЦР. К счастью, положительных тестов не было. Мы организовали всю логистику таким образом, чтобы команды не пересекались по пути из отеля на арену и обратно", - сказал он.

В связи с тем, что игроки являются главными участниками турнира, были введены некоторые ограничения и для них.

"Игроки должны пройти несколько тестирований: одно на родине перед сбором команд, одно перед вылетом и одно перед тем, как быть допущенными на место проведения соревнований. Пока команды изолированы друг от друга, игроков регулярно проверяют на наличие каких-либо симптомов заболевания", - отметил Ротенберг.

"Мы максимально ограничили любые взаимодействия между игроками, например, заменили традиционные послеигровые рукопожатия на приветствие "кулак о кулак", - подчеркнул он.

"Одна из наших основных целей на арене - обеспечение безопасной и удобной среды для игроков, где они могли бы спокойно выполнять свои привычные обязанности. С этой целью мы создали специальную чистую зону со строгим ограничением количества персонала и особым порядком доступа. В эту зону допускаются только члены команд и персонал оперативных служб, непосредственно занятых в организации турнира. Весь персонал, которому предоставлен доступ в чистую зону, ежедневно проходит термометрию и осмотр на предмет симптомов", - заявил глава штаба сборной России.

17 декабря сборная России сыграет со Швецией (начало – 19:30 мск), 19 декабря – с Чехией (15:30), 20 декабря – с Финляндией (15:30).

Кубок Первого канала – второй этап Еврохоккейтура. На первом этапе, Кубке Карьяла (прошел в Финляндии), россияне, выступавшие молодежным составом, заняли первое место.