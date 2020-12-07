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Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею обнародовал список игроков, которые вызваны на Кубок Первого канала, российский этап Евротура.

Как сообщает пресс-служба ФХР, в состав вошли:

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вратари - Александр Самонов, Михаил Бердин (оба – СКА), Иван Федотов ("Трактор");

защитники - Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба - "Локомотив"), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все – СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба – "Ак Барс"), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба – "Металлург" Мг);

нападающие - Владимир Э. Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все – СКА), Вадим Шипачев ("Динамо" М), Андрей Чибисов ("Металлург" Мг), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба – "Авангард"), Егор Коршков ("Локомотив"), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все – ЦСКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс").

Штаб сборной составили: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер – Валерий Брагин, тренеры – Алексей Жамнов, Альберт Лещев, Александр Титов, Александр Бойков, тренер вратарей – Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке – Александр Трошин.

Как отметил главный тренер сборной России Валерий Брагин, "в команде хороший баланс между молодыми и опытными хоккеистами – четыре хоккеиста в составе – 2000 года рождения".

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"Самый опытный игрок - Вадим Шипачев, он будет назначен капитаном команды. К сожалению, мы не досчитались нескольких ведущих игроков, которые выбыли из-за травм, но вызванные хоккеисты и система нашей игры должны в полной мере компенсировать эти потери", - приводятся слова Брагина.

В свою очередь, Ротенберг отметил, что "вызванные игроки, штаб сборной, Федерация хоккея России сделают все возможное, чтобы болельщики почувствовали атмосферу праздника от игры национальной команды у нас дома".

17 декабря сборная России сыграет со Швецией (начало – 19:30 мск), 19 декабря – с Чехией (15:30), 20 декабря – с Финляндией (15:30).

Кубок Первого канала – второй этап Еврохоккейтура. На первом этапе, Кубке Карьяла (прошел в Финляндии), россияне, выступавшие молодежным составом, заняли первое место.

хоккей Еврохоккейтур

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