На матчи Кубка Первого канала без участия сборной России зрителей не пустят

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Матчи с участием сборной России по хоккею на Кубке Первого канала, очередного этапа Еврохоккейтура, пройдут со зрителями. Без участия сборной России - без зрителей.

"Обращаем ваше внимание, что продаваться будут только билеты на матчи с участием национальной сборной России, матчи без российской команды пройдут без зрителей", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России.

Турнир с участием сборных России, Финляндии, Чехии и Швеции стартует 17 декабря и завершится 20 декабря.