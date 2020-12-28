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Россия проиграла Чехии на молодежном ЧМ по хоккею

Россия проиграла Чехии на молодежном ЧМ по хоккею
Игровой эпизод матча Чехия - Россия на молодежном ЧМ по хоккею
Фото: Zuma\TASS

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России потерпели поражение от сверстников из команды Чехии во втором своем матче в рамках чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи в Эдмонтоне, принимающем турнир, - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу чешских хоккеистов.

На 37-й игры в составе сборной Чехии отличился Филип Коффер.

На 46-й минуте ворота россиян (их защищал Ярослав Аскаров) поразил Мартин Ланг.

Ранее сборная России нанесла поражение команде США со счетом 5:3. В свою очередь, Чехия крупно уступила Швеции - 1:7.

В группе В теперь четыре команды имеют по 3 очка. С учетом дополнительных показателей они располагаются в следующем порядке: 1.Швеция, 2.Россия, 3.Чехия, 4.США. Последнее, пятое место занимает Австрия (0 очков). При этом Швеция и Австрия провели по одной игре, остальные команды – по две.

Следующий матч сборная России проведет 30 декабря утром против Австрии. Начало – 5:30 по московскому времени.

Для выхода в четвертьфинал достаточно не занять пятое место в группе. Всего в турнире принимают участие 10 команд, разделенные на две группы по пять сборных в каждой.

В условиях пандемии чемпионат мира в Эдмонтоне проходит без зрителей.

хоккей молодежный ЧМ по хоккею

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