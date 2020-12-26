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Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею

Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею
Один из голов Василия Пономарева в ворота сборной США
Фото: Zuma\TASS

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России нанесли поражение сверстникам из команды США на проходящем в Эдмонтоне чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи прошедшей в субботу утром по московскому времени – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу россиян.

В составе сборной России голы провели Василий Пономарев (дважды), Захар Бардаков, Илья Сафонов, Егор Чинахов. В составе сборной США отличились Кэм Йорк, Джон Фариначчи, Тревор Зеграс (в большинстве).

После второго периода россияне вели с разницей в три шайбы, но позволили сопернику сократить отставание в счете. Третью шайбу сборная России пропустила, находясь в меньшинстве после удаления игрока. При этом соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока.

Однако вскоре Егор Чинахов забросил пятую шайбу, поразив пустые ворота сборной США.

Василий Пономарев забрасывает первую шайбу в ворота американцев

Гол Захара Бурдакова

Василий Пономарев оформляет дубль

Ошибается вратарь сборной США, в результате Илья Сафонов доводит счет до 4:1

Джон Фариначчи сокращает отставание в счете

Американцы воспользовались удалением в составе россиян, поменяли вратаря на шестого полевого игрока. В результате Тревор Зеграс точным броском сводит отставание сборной США к минимуму - 4:3.

Однако Егор Чинахов забросил шайбу в пустые ворота сборной США и Россия побелила - 5:3

Игра прошла в рамках первого тура группового этапа. Соперниками россиян и американцев по группе В являются Швеция, Чехия и Австрия, которые стартовые матчи на турнире еще не провели.

Группу А составили Финляндия, Словакия, Канада, Швейцария, Германия. В этой группе Словакия победила Швейцарию (1:0), Финляндия - Германию (5:3).

Следующий матч сборная России проведет с Чехией 28 декабря (начало - 5:30 мск).

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Матчи в условиях пандемии проходят без зрителей.

Что касается сборной России, она играет во главе с Игорем Ларионовым. На посту наставника команды он ранее сменил Валерия Брагина, который, в свою очередь, возглавил национальную сборную страны.

На молодежном ЧМ, прошедшем год назад, Россия стала серебряным призером, в финале уступив Канаде (3:4).

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