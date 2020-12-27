Швеция разгромила Чехию на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной Швеции с крупным счетом обыграли сверстников из команды Чехии на проходящем в Эдмонтоне чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 7:1 (1:1, 3:0, 3:0) в пользу шведов.

Команды являются соперниками сборной России по группе В. Ранее россияне со счетом 5:3 обыграли команду США.

Для Чехии российская команда является следующим соперником, игра пройдет 28 декабря утром по московскому времени. Швеция встретится с Россией 31 декабря. Начало обеих игр - 5:30 мск.