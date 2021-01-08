Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:36

Российская лыжница Непряева выиграла масс-старт на "Тур де Ски"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Лыжница сборной России Наталья Непряева в пятницу выиграла масс-старт классическим стилем на многодневке "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Трассу длиной 10 км Непряева преодолела за 30 минут 35,5 секунд. Второе место заняла немка Катарина Хенниг (отставание + 2,4 сек), третьей стала шведка Эбба Андерссон (+4,1).

В зачете "Тур де Ски" Непряева находится на 8-м месте. Лидирует Джессика Диггинс (США). Россиянка Юлия Ступак проигрывает ей 55 минут.

15-я традиционная лыжная многодневка "Тур де Ски" проходит в рамках Кубка мира-2020/2021. В общем женском зачете лидирует американская лыжница Рози Бреннан (580 очков). На втором месте россиянка Татьяна Сорина (506). Непряева занимает 4-ю строчку (450).

лыжные гонки Тур де Ски Наталья Непряева

Новости по теме

Новости

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли три первых места на 6-м этапе "Дакара"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли три первых места на 6-м этапе "Дакара"

Большунов стал лучшим по итогам масс-старта на 6-м этапе "Тур де Ски"

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара"

Большунов выиграл гонку преследования на "Тур де Ски"

Большунов выиграл гонку преследования на "Тур де Ски"

Сборная США победила Канаду и выиграла молодежный ЧМ по хоккею

Россия осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею

Россия осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею

Российские лыжники заняли первые пять мест в гонке "Тур де Ски"

Российские лыжники заняли первые пять мест в гонке "Тур де Ски"

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" стал вторым на третьем этапе "Дакара"

Мурат Гассиев: с Александром Усиком наши пути в боксе разошлись, но на бой-реванш надеюсь

Мурат Гассиев: с Александром Усиком наши пути в боксе разошлись, но на бой-реванш надеюсь

Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу молодежного ЧМ по хоккею

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');