Российские лыжники заняли первые пять мест в гонке "Тур де Ски"
Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
Дистанцию 15 км он преодолел за 32 минуты 49,6 секунды.
Следующие четыре места также заняли представители России. В итоговом протоколе они разместились в следующем порядке: 2-е место. Денис Спицов (отставание – 8,3 секунды), 3.Иван Якимушкин (13,9), 4.Алексей Червоткин (19,2), 5.Артем Мальцев (21,8).
Большунов в предыдущем сезоне выиграл общие зачеты "Тур де Ски" и Кубка мира.