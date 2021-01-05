Российские лыжники заняли первые пять мест в гонке "Тур де Ски"

Александр Большунов (в центре), Денис Спецов (слева), Иван Якимушкин (справа) на пьедестале почета по окончании гонки Фото: Laurent Salino/Agence Zoom via Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Дистанцию 15 км он преодолел за 32 минуты 49,6 секунды.

Следующие четыре места также заняли представители России. В итоговом протоколе они разместились в следующем порядке: 2-е место. Денис Спицов (отставание – 8,3 секунды), 3.Иван Якимушкин (13,9), 4.Алексей Червоткин (19,2), 5.Артем Мальцев (21,8).

Большунов в предыдущем сезоне выиграл общие зачеты "Тур де Ски" и Кубка мира.