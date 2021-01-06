Большунов выиграл гонку преследования на "Тур де Ски"

Следующие четыре места также заняли россияне

Александр Большунов празднует победу в мужской гонке преследования Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Лыжник сборной России Александр Большунов стал победителем гонки преследования классическим стилем, которая состоялась на "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе в среду.

Дистанцию 15 км он преодолел за 34 минуты 32,9 секунды.

Следующие четыре места также заняли представители России. В итоговом протоколе они разместились в следующем порядке: 2-е место - Иван Якимушкин (отставание - 55,5), третье - Евгений Белов (55,6), четвертое - Алексей Червоткин (56,8), пятое - Андрей Мельниченко (58,7).

Также в десятку вошли россияне Денис Спицов (7 место), Артем Мальцев (8) и Илья Семиков (9). Александр Терентьев стал 14-м, Глеб Ретивых - 44-м.

Ранее состоялся женский пасьют, который выиграла россиянка Юлия Ступак.

Лыжная многодневка "Тур де Ски" проходит в рамках Кубка мира-2020/2021.