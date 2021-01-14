В Северной Америке стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги

Хоккеист "Питтсбурга" Сидни Кросби Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В ночь на четверг по московскому времени дан старт новому сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В Филадельфии начался матч регулярного чемпионата НХЛ между местной одноименной командой и "Питтсбургом".

Традиционно сезоны в НХЛ начинаются осенью, однако на этот раз старт был сдвинут на несколько месяцев, до января. Причина – пандемия коронавируса, из-за которой значительно позднее, чем планировалось, завершился и предыдущий сезон – в сентябре.

Пандемия повлияла и на формат чемпионата. Так, команды на этот раз проведут по 56 матчей, а не по 82, как в предыдущих сезонах.

Участники разделены на четыре дивизиона - Северный, Западный, Центральный и Восточный. Один из дивизионов - Северный – состоит исключительно из канадских клубов. Здесь семь команд, в остальных дивизионах (они состоят из американских команд) – по восемь.

Сами матчи будут проходить только внутри каждого из дивизионов. Поэтому пересечься команды из одного дивизиона с клубами из другого смогут только в плей-офф. Да и то не сразу: первые два раунда плей-офф также пройдут внутри дивизионов (в плей-офф выходят по четыре лучших клуба каждого из них).

Кроме того, на этот раз отменяется Матч Звезд НХЛ, также лига вынуждена отказаться от проведения запланированных игр в Европе.

Действующим обладателем Кубка Стэнли (победителя плей-офф) является команда "Тампа-Бэй". Одним из творцов ее триумфа был российский форвард Никита Кучеров. Однако предстоящий сезон он пропустит из-за травмы.

С другой стороны, в НХЛ состоится дебют ряда российских игроков. Так, в составе "Миннесоты" будет задействован перешедший сюда из клуба КХЛ ЦСКА нападающий Кирилл Капризов. В клубе "Нью-Йорк Айлендерс" ожидается дебют вратаря Ильи Сорокина, также игравшего в ЦСКА. При этом конкуренцию ему составит голкипер-соотечественник Семен Варламов, а также американский страж ворот Кори Шнайдер.

Среди российских дебютантов в НХЛ также фигурирует защитник Артем Зуб, перешедший из СКА в "Оттаву". В другом канадском клубе - "Монреале" - будет играть экс-защитник СКА Александр Романов. Также сообщалось о переходе форварда Григория Денисенко во "Флориду" из "Локомотива", о трансфере нападающего Александра Барабанова из СКА в "Торонто".

Традиционно обратят на себя внимание, в частности, "Вашингтон" с российскими звездами Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым, "Питтсбург" с Евгением Малкиным.