"Яндекс" покажет матчи стартующего сезона НХЛ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" объявил о договоренностях с партнерами о трансляциях матчей стартующего на этой неделе сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Начиная с 14 января, матчи можно будет смотреть на Яндексе, в видеосервисе Wink и на канале "Матч ТВ". Владельцы подписки Яндекс.Плюс и подписчики Wink смогут без рекламы посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли, "Матч ТВ" покажет отдельные игры", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что зрители также смогут смотреть на этих платформах ежедневные и еженедельные обзоры, а также некоторые ключевые матчи.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 14 января по московскому времени: в 1:30 мск начнется матч "Филадельфия" – "Питтсбург".

"Яндекс" приобрел права на трансляции игр НХЛ в России в августе 2019 года.

В предыдущем сезоне Кубок Стэнли выиграла команда "Тампа-Бэй". Сам сезон завершился позднее запланированного из-за пандемии коронавируса. По аналогичной причине новый сезон стартует не осенью, как обычно, а в январе.