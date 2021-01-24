Россия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Женская сборная России по биатлону стала победительницей эстафетной гонки 4х6 км, прошедшей в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.

Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды. На счету россиянок девять неточных выстрелов.

Второй стала сборная Германии, которая допустила шесть промахов и отстала от победительниц на 11 секунд.

В тройку лучших также попала Франция, отставшая от сборной России на 21,2 секунды. Француженки промахнулись девять раз и при этом заработали один штрафной круг.

Таким образом, на счету россиян в нынешнем сезоне Кубка мира четыре медали, из них три – золотые. Помимо воскресного триумфа в женской эстафете, российская команда выигрывала смешанную эстафету, Александр Логинов – индивидуальную гонку. Мужская сборная России также завоевывала бронзу в эстафете.