Российские биатлонисты завоевали "бронзу" в эстафете в Антхольце

Первое место заняла Франция

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной России заняли третье место в эстафете, которая прошла в субботу на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов отстали от победивших французов на 50,8 секунд. Россияне использовали семь дополнительных патронов. Кроме этого, Логинов бежал штрафной круг.

Второе место заняли норвежцы. На финишной прямой лидировавший Йоханнес Бё уступил Эмильену Жаклену. Его отставание составило 0,8 секунд. Команда Норвегии использовала девять доппатронов, а Йоханнес Дале бежал штрафной круг. Французы обошлись без кругов, использовав девять доппатронов.

Субботняя эстафета принесла России третью медаль на Кубке мире текущего сезона. Накануне Логинов выиграл индивидуальную гонку, а 10 января национальная команда на этапе в Оберхофе (Германия) взяла "золото" в смешанной эстафете.