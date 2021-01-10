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Россия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону

Отечественная команда прервала серию из 43 гонок без медалей

Россия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону
Российские спортсмены Светлана Миронова и Александр Логинов
Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сборная России по биатлону финишировала первой в смешанной эстафете (2х6 + 2х7,5 км), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира.

Российская команда, в составе которой выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, допустила семь неточных выстрелов. На преодоление дистанции команда потратила 1 час 8 минут 21,7 секунды.

Таким образом, сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей. Предыдущая медаль россиян датирована 14 февраля, когда Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на чемпионате мира (входит в зачет Кубка мира).

Второе место заняла сборная Норвегии, у которой 7 промахов и отставание от россиян в 0,7 секунды.

Бронзу завоевала Франция (6 промахов), отставшая от сборной России на 12,1 секунды.

Россияне возглавили гонку на втором этапе после успешной стрельбы в исполнении Светланы Мироновой. После двух промахов Латыпова на втором огневом рубеже российская команда упустила 14-секундное к тому моменту преимущество, в результате на первое место вышел француз Кентен Фийон Майе, на второе - норвежец Стурла Холм Легрейд. На финишной прямой борьба за золото развернулась между норвежцем и россиянином, в итоге Латыпов вышел вперед и финишировал первым.

биатлон

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