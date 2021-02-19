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Россиянка Касаткина выиграла теннисный турнир в Австралии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира категории WTA 250 Phillip Island Trophy в Мельбурне.

В финале она переиграла представительницу Чехии Марию Боузкову – 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.

В турнире с призовым фондом $235,238 тыс., приняли участие 64 спортсменки. В первом круге Касаткина переиграла британку Кэйти Бутлер (6:4, 6:2), во втором и третьем – своих соотечественниц Варвару Грачеву (6:4, 6:3) и Анастасию Павлюченкову (2:6, 6:1, 6:4) соответственно. В четвертьфинале Касаткина победила хорватку Петру Мартич (6:0, 6:4), в полуфинале – американку Даниэль Коллинз (6:2, 6:7 (6:8), 6:1).

В настоящий момент Касаткина занимает 75-е место в рейтинге WTA.

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