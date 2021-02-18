Сенсационно дошедший до полуфинала Australian Open Карацев проиграл Джоковичу

Российский теннисист Аслан Карацев Фото: Matt King/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение от серба Новака Джоковича в 1/2 финала проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи - 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Джоковича.

27-летний Карацев является 114-й ракеткой мира. В основной сетке турнира Большого шлема он выступает впервые, предыдущие его попытки преодолеть квалификационную стадию были неудачными.

Джокович лидирует в мировом рейтинге теннисистов. Он 17 раз выигрывал турниры Большого шлема и является обладателем "карьерного" Большого шлема, выиграв каждый из турниров как минимум один раз. В частности, Australian Open Джокович выигрывал восемь раз.

В финале Джокович встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, номер 4 в мировом рейтинге) - Стефанос Циципас (Греция, 6).