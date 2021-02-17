Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение своему соотечественнику Андрею Рублеву в 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open.
Результат встречи – 7:5, 6:3, 6:2 в пользу Медведева. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.
⚠️ WARNING ⚠️@DaniilMedwed is through to the final 4⃣ and looking dangerous 😤🇷🇺#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/qpcZ15jMTr— #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021
Медведев является четвертой ракеткой мира, Рублев – восьмой (на турнире посеян под седьмым номером ввиду отсутствия здесь седьмой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера). Друг против друга россияне в официальных матчах встречались пять раз, все встречи выиграл Медведев.
Для Медведева наивысшим показателем на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open, при этом в полуфинал Australian Open он вышел впервые. Рублев дальше четвертьфиналов не проходил.
В полуфинале Медведев сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, номер 6 в мировом рейтинге) – Рафаэль Надаль (Испания, 2). Другую пару 1/2 финала составили Аслан Карацев (Россия, 114) – Новак Джокович (Сербия, 1). Карацев впервые играет в основной сетке турниров Большого шлема, ранее ему не удавалось пройти квалификацию.
Как сообщалось, два россиянина в мужском одиночном разряде Australian Open сыграют впервые в истории.
После победы над Рублевым в среду Медведев продлил свою победную серию во всех турнирах до 19 матчей. Предыдущее его поражение датировано 20 октября 2020 года, когда он уступил Кевину Андерсону (ЮАР) на турнире в Австрии. В следующем своем матче, на турнире в Париже, Медведев вновь встретился с южноафриканцем: после первого сета соперник отказался от дальнейшей борьбы. С той победы и началась выигрышная серия россиянина.
Australian Open-2021 проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.