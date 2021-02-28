"Спартак" проиграл "Рубину" в чемпионате России по футболу

Это первое поражение "Спартака" от казанцев в Москве с 2010 года

Игроки "Спартака" Павел Маслов и "Рубина" Джордже Деспотович (слева направо) Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) со счетом 0:2 потерпел поражение от "Рубина" (Казань) в домашнем матче 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Рубина" оформил Джордже Деспотович (53-я и 89-я минуты).

На 76-й минуте после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол игрока "Спартака" Александра Соболева.

Обе команды заканчивали матч в неполных составах. В конце первого тайма за вторую желтую карточку был удален игрок "Спартака" Роман Зобнин. На 71-й минуте игрок "Рубина" Оливер Абильдгор был также удален за второе предупреждение.

В составе "Спартака" первый матч после возвращения (в 2018 году из московского клуба ушел в "Севилью", оттуда - в "Аякс", из нидерландской команды на этой неделе перешел в "Спартак") провел Квинси Промес.

Эта победа стала для "Рубина" над "Спартаком" в Москве первой с 2010 года.

"Спартак" занимает четвертое место в таблице чемпионата, набрав 35 очков. "Рубин" идет седьмым, имея в активе 31 балл.

В следующем туре московский клуб сыграет против "Краснодара", матч пройдет 7 марта. "Рубин" 8 марта встретится с лидирующим в чемпионате "Зенитом" (Санкт-Петербург).