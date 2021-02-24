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"Аякс" объявил о возвращении Квинси Промеса в "Спартак"

"Аякс" объявил о возвращении Квинси Промеса в "Спартак"
Футболист Квинси Промес
Фото: Laurens Lindhout/Soccrates/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Аякс" Квинси Промес переходит в московский "Спартак", за который он играл с 2014 по 2018 год, сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Отмечается, что "Спартак" выплатит за 29-летнего нидерландца 8,5 млн евро, с учетом различных бонусов сумма может возрасти до 11 млн.

В скором времени Промес вылетает в Россию, где пройдет медобследование.

О переходе Промеса сообщил и "Спартак".

Ранее "Спартак" уже анонсировал возможное возвращение Промеса в московский клуб. Однако препятствием в переговорах стало уголовное преследование футболиста, который подозревается в нанесении ножевых ранений во время ссоры в Нидерландах.

Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год, выиграл в составе команды чемпионат и Суперкубоу России, признавался лучшим футболистом России. Затем он перешел в испанскую "Севилью", а оттуда – в "Аякс".

футбол ФК Спартак

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