ФК "Химки" обыграл "Рубин" и довел беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Рубин" (Казань) проиграл "Химкам" в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, проходивший в Казани, завершился со счетом 3:1. Победу "Химкам" принесли голы Резвана Мирзова (20-я минута, с пенальти), Павла Могилевца (28) и Ильи Кухарчука (76). В составе "Рубина" отличился Джордже Деспотович (42).

"Рубин" прервал трехматчевую победную серию в чемпионате. "Химки", в свою очередь, не проиграли в 10-м матче подряд.

В параллельном матче "Сочи" на домашней арене обыграли "Тамбов" со счетом 5:0. В составе "Сочи" дубль оформил Антон Заболотный (45+2 и 80), еще по одному мячу забили Сергей Терехов (55), Александр Руденко (74) и Максим Барсов (90).

"Тамбов" не выигрывает в чемпионате 12 матчей подряд, в двух из которых клуб сыграл вничью.

В следующем туре "Сочи" встретится с "Рубином", матч состоится 3 апреля. "Тамбов" 4 апреля сыграет с ЦСКА (Москва). "Химки" встретятся с "Зенитом" (Санкт-Петербург), игра запланирована на 5 апреля.