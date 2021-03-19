Карацев победил Рублева и вышел в финал турнира ATP в Дубае

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в полуфинале турнира серии ATP 500, проходящем в Дубае (ОАЭ).

Счет матча – 6:2, 4:6, 6:4 в пользу Карацева.

Рублев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) восьмую позицию. Карацев – 42-й.

В финале турнира Карацев сыграет против Ллойда Джорджа Харриса (ЮАР, 81-я позиция в рейтинге), который во втором полуфинале обыграл канадца Дениса Шаповалова (12) со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Финал состоится 21 марта.

Призовой фонд соревнований в ОАЭ составляет более $2 млн. Победитель получит почти $150 тыс.

ATP 500 – серия, объединяющая 13 мужских турниров, которые приносит победителю 500 рейтинговых очков, за что и получила свое название.