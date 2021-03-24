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Российская фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ

Российская фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Анна Щербакова добилась лучшего результата в короткой программе на стартовавшем в среду в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию.

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За прокат она получила от судей 81 балл.

Второе место заняла японская фигуристка Рика Кихира (79,08 балла).

Третьей стала еще одна представительница России, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, заработав 78,86 балла.

На участие в произвольной программе квалифицировалась россиянка Александра Трусова, заработавшая 64,82 балла. Это – 12-й показатель по итогам короткого проката.

Произвольная программа в женском одиночном катании запланирована на 26 марта.

После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia). В свою очередь, гимн РФ на чемпионате мира в Швеции заменит фрагмент из концерта 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

фигурное катание

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