Российская фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Анна Щербакова добилась лучшего результата в короткой программе на стартовавшем в среду в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию.

За прокат она получила от судей 81 балл.

Второе место заняла японская фигуристка Рика Кихира (79,08 балла).

Третьей стала еще одна представительница России, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, заработав 78,86 балла.

На участие в произвольной программе квалифицировалась россиянка Александра Трусова, заработавшая 64,82 балла. Это – 12-й показатель по итогам короткого проката.

Произвольная программа в женском одиночном катании запланирована на 26 марта.

После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia). В свою очередь, гимн РФ на чемпионате мира в Швеции заменит фрагмент из концерта 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.