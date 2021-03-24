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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:10

ЧМ по фигурному катанию стартует в Стокгольме

ЧМ по фигурному катанию стартует в Стокгольме
Россиянка Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира-2015

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Первый соревновательный день пройдет в рамках чемпионата мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме в среду.

На этот день запланированы короткие программы в женском одиночном катании, а также в соревновании спортивных пар. Кроме того, в среду состоится церемония открытия турнира.

На следующий день с короткой программой выступят мужчины, а спортивные пары произвольным прокатом разыграют медали.

26 марта пройдут ритм-танец (короткая программа у танцевальных пар), а также произвольная программа у женщин, 27 марта - произвольные программы у мужчин и танцевальных пар. 28 марта пройдут показательные выступления.

Состав российской команды выглядит следующим образом:

женщины - Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова;

мужчины - Михаил Коляда, Евгений Семененко;

спортивные пары - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;

танцевальные пары - Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступят под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России будет называться FSFR (Figure Skating Federation of Russia). В свою очередь, гимн РФ на чемпионате мира в Швеции заменит фрагмент из концерта 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

В связи пандемией коронавируса (из-за которой был отменен ЧМ-2020), чемпионат мира в Стокгольме пройдет без зрителей.

фигурное катание

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