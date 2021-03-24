Матыцин пожелал фигуристам закрепить на ЧМ успех россиян в зимнем сезоне

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин надеется, что российские фигуристы успешно выступят на стартовавшем в среду в Стокгольме чемпионате мира.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы будем переживать за наших мальчиков и девочек. Надеюсь, что позитивный импульс, который задали наши представители зимних видов спорта, за редким исключением, будет укреплен красивым выступлением наших фигуристов", - сказал Матыцин журналистам.

На 24 марта в Стокгольме запланированы короткие программы в женском одиночном катании, а также в соревновании спортивных пар. Кроме того, в среду состоится церемония открытия турнира.

На следующий день с короткой программой выступят мужчины, а спортивные пары произвольным прокатом разыграют медали.

26 марта пройдут ритм-танец (короткая программа у танцевальных пар), а также произвольная программа у женщин, 27 марта - произвольные программы у мужчин и танцевальных пар. 28 марта пройдут показательные выступления.

После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступят под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России будет называться FSFR (Figure Skating Federation of Russia). В свою очередь, гимн РФ на чемпионате мира в Швеции заменит фрагмент из концерта 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.