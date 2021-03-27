Сборная России победила Словению в отборочном матче ЧМ-2022

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Словении в домашнем матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2022.

На 26-й минуте матча, прошедшего в Сочи, Артем Дзюба открыл счет. На 35-й минуте он же укрепил преимуществ россиян в счете.

Спустя минуту после второго гола Дзюбы сборной Словении удалось сократить отставание в счете: автором гола стал Йосип Оличич.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

У сборной России после двух матчей теперь 6 очков (ранее она победила Мальту), она возглавляет турнирную таблицу группы H. Словения – на втором месте, 3 балла. Ранее Словакия победила Хорватию.

30 марта сборная России в гостях сыграет со Словакией.

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