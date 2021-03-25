Сборная России по футболу победила Мальту в отборочном матче ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 3:1 победили команду Мальты в первом матче в рамках европейской отборочной кампании чемпионата мира-2022.

На 23-й минуте встречи, прошедшей на Мальте в Та-Кали, сборная России вышла вперед благодаря голу Артема Дзюбы.

⚽️ Фомин отдал шикарный проникающий пас на Дзюбу, которому оставалось только пробить мимо вратаря мальтийцев.



📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/XLq7zWwOrE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 24, 2021

На 35-й минуте выступающий россиян бразилец Марио Фернандес укрепил преимущество команды.

💥 А вот так Фернандес забил второй! Дзюба ассистировал Марио и тот мощно пробил вратарю под опорную. 2:0 и перерыв в матче!



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На 56-й минуте Джозеф Монг сократил отставание сборной Мальты в счете.

⚽️ Гол Джозефа Мбонга в ворота сборной России.



📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/gcx2nISR9i — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 24, 2021

На 89-й минуте ворота сборной Мальты поразил незадолго вышедший до этого на замену Александр Соболев.

Сборная России играла в комплекте формы с новым дизайном, который был презентован на этой неделе и будет задействован летом на чемпионате Европы.

Другие матчи группы H завершились следующим образом: Словения - Хорватия - 1:0, Кипр - Словения - 0:0.

В отчетном месяце сборная России проведет еще две игры: 27 марта она сыграет в Сочи со Словенией, 30 марта в Трнаве - со Словакией.

Всего в европейской отборочной кампании принимают участие 55 сборных. В ходе жеребьевки они были распределены на 10 групп, в пяти из них по шесть команд, в еще пяти - по пять.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря. Турнир решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летнее время.