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Сборная России по футболу победила Мальту в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России по футболу победила Мальту в отборочном матче ЧМ-2022
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 3:1 победили команду Мальты в первом матче в рамках европейской отборочной кампании чемпионата мира-2022.

На 23-й минуте встречи, прошедшей на Мальте в Та-Кали, сборная России вышла вперед благодаря голу Артема Дзюбы.

На 35-й минуте выступающий россиян бразилец Марио Фернандес укрепил преимущество команды.

На 56-й минуте Джозеф Монг сократил отставание сборной Мальты в счете.

На 89-й минуте ворота сборной Мальты поразил незадолго вышедший до этого на замену Александр Соболев.

Сборная России играла в комплекте формы с новым дизайном, который был презентован на этой неделе и будет задействован летом на чемпионате Европы.

Другие матчи группы H завершились следующим образом: Словения - Хорватия - 1:0, Кипр - Словения - 0:0.

В отчетном месяце сборная России проведет еще две игры: 27 марта она сыграет в Сочи со Словенией, 30 марта в Трнаве - со Словакией.

Всего в европейской отборочной кампании принимают участие 55 сборных. В ходе жеребьевки они были распределены на 10 групп, в пяти из них по шесть команд, в еще пяти - по пять.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря. Турнир решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летнее время.

футбол ЧМ-2022

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