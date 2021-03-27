Россия - Словения. Онлайн
Матч отбора на ЧМ-2022 проходит в Сочи
В первом матче россияне в гостях обыграли соперников из сборной Мальты
Опасный удар по воротам сборной России состоялся. Мяч не попал в створ, так что норм
Сложно было не забить при яростной поддержке российских болельщиков!
Поддержка 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/iZzniFGFbC— Сборная России (@TeamRussia) March 27, 2021
ГОЛ! Артем Дзюба вывел сборную России вперед. Он пробил низом из пределов штрафной, вратарь до мяча не дотянулся. Браво, Дзюба! Молодец, Дзюба!
Россия - Словения. 1:0
Подала. Мяч в руках вратаря Шунина
Угловой будет подавать Словения
Слово болельщику
Как всё-таки хорошо иметь в команде человека, который умеет исполнять стандарты!🤷♂️ Головин 2 раза подал с угловых - 2 опасных момента! С игры пока ничего... #РоссияСловения 🇷🇺🇸🇮— ALEX ISK CSKA© 🐎 (@crazyAlex1978) March 27, 2021
Красивая комбинация, мне нравится! Дзюба головой скинул на Фернандеса, тот тоже пробил головой. Эх, выше перекладины
Жемалетдинов красиво, касанием провел мяч мимо защитников слева, проскочил и сам. Пробить ему не дали, но угловой - не самая плохая перспектива
Прикольный кадр. Кто из них за кого - поди разбери
Сборные России и Словении встречаются в Сочи! 💞— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 27, 2021
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"Нужен гол" - в унисон кричат болельщики. А кому он не нужен?
Опасно в штрафной сборной России. Наш защитник Фернандес от греха подальше выбил мяч за боковую. За такие вещи вряд ли кто будет его осуждать
По многочисленным просьбам публикую и состав сборной Словении
Юрий Жирков в стартовом составе на #РоссияСловения 📃— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 27, 2021
Это будет его 1️⃣0️⃣1️⃣-й матч за @TeamRussia 👊
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А теперь желтую показали Михе Мевле - за грубую игру. Словенец Мевля, кстати, играет за "Сочи", и чувствует себя как дома.
Желтая карточка Головину - за срыв атаки в центре поля
Джикия пробил после подачи с углового, вратарь Ян Облак отразил удар. Вскоре последовала подача на вратарскую, голкипер поймал мяч!
Фернандес сместился со своего правого фланга и выложил мяч на Жемалетдинова, тот пробил в ближний угол и заработал угловой
Дзюба бил головой после подачи Жиркова! Мимо. К слову, Жирков проводит 101-й матч в составе сборной
Отлегло. Гости упустили момент
Ловрич бьет по ворота россиян из пределов штрафной - угловой!
Остановка в игре. Кому-то из словенцев досталось по лицу рукой Кудряшова
Прозвучал стартовый свисток! Наши с мячом!
Команды вышли на поле! Игра сейчас начнется!
Турнирное положение в нашей группе
Лидируем после первого тура в группе H.#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/UqBRkrxeoz— Сборная России (@TeamRussia) March 25, 2021
Наши перед матчем
March 27, 2021
Сегодня полным-полно футбольных (да и в других видах спорта) матчей. Обращаем внимание на встречи в рамках нашей группы H: Хорватия - Кипр (20:00) и Словакия - Мальта (22:45).
В прошлый раз я решил не заморачиваться с трансляцией матча с Мальтой. Ну кому, думаю, будет интересна игра четвертьфиналиста ЧМ-2018 против какого-то аутсайдера европейско-мирового футбола. Вместо этого решил по телевизору (но без звука и не вглядываясь в номера игроков) насладиться избиением младенцев. Поначалу игра радовала глаз. Наши периодически показывали интересный комбинационный футбол. Минуте к 20-й до меня, наконец, дошло, что наши играют вовсе не в красной, а в белой (о ней я как-то писал на ночь глядя) форме.
Вскоре сборная России повела - 2:0. Однако Мальта смогла отыграть один гол, после этого провела штурм на ворота Антона Шунина и едва и вовсе не сравняла счет. В итоге Россия хоть и победила 3:1, а по числу ударов в створ перевес был в пользу Мальты - 5:4. Вот тебе и аутсайдер!
Это будет матч второго тура отборочного этапа. В первом туре Россия в гостях со счетом 3:1 обыграла Мальту, а Словения на своем поле победила Хорватию – 1:0.
Судьями будут итальянцы.
Состав сборной России на игру!
🇷🇺 Наш состав на матч против Словении. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/dIUV6vZ8FN— Сборная России (@TeamRussia) March 27, 2021
Игра пройдет сегодня в Сочи на небезызвестной арене "Фишт" и стартует уже 17:00 по московскому времени!
"Интерфакс" в лице Владимира Нардина предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 Россия - Словения!
Добрый день, уважаемые любители футбола!