Россия - Словения. Онлайн

В прошлый раз я решил не заморачиваться с трансляцией матча с Мальтой. Ну кому, думаю, будет интересна игра четвертьфиналиста ЧМ-2018 против какого-то аутсайдера европейско-мирового футбола. Вместо этого решил по телевизору (но без звука и не вглядываясь в номера игроков) насладиться избиением младенцев. Поначалу игра радовала глаз. Наши периодически показывали интересный комбинационный футбол. Минуте к 20-й до меня, наконец, дошло, что наши играют вовсе не в красной, а в белой (о ней я как-то писал на ночь глядя) форме.

Вскоре сборная России повела - 2:0. Однако Мальта смогла отыграть один гол, после этого провела штурм на ворота Антона Шунина и едва и вовсе не сравняла счет. В итоге Россия хоть и победила 3:1, а по числу ударов в створ перевес был в пользу Мальты - 5:4. Вот тебе и аутсайдер!