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Россия - Словения. Онлайн

Матч отбора на ЧМ-2022 проходит в Сочи

Россия - Словения. Онлайн
Фото: AP/TAСС

В первом матче россияне в гостях обыграли соперников из сборной Мальты

28'

Опасный удар по воротам сборной России состоялся. Мяч не попал в створ, так что норм

27'

Сложно было не забить при яростной поддержке российских болельщиков!

26'

ГОЛ! Артем Дзюба вывел сборную России вперед. Он пробил низом из пределов штрафной, вратарь до мяча не дотянулся. Браво, Дзюба! Молодец, Дзюба!

26'

Россия - Словения. 1:0

26'
Гол!!!
26'

Подала. Мяч в руках вратаря Шунина

25'

Угловой будет подавать Словения

23'

Слово болельщику

21'

Красивая комбинация, мне нравится! Дзюба головой скинул на Фернандеса, тот тоже пробил головой. Эх, выше перекладины

20'

Жемалетдинов красиво, касанием провел мяч мимо защитников слева, проскочил и сам. Пробить ему не дали, но угловой - не самая плохая перспектива

19'

Прикольный кадр. Кто из них за кого - поди разбери

17'

"Нужен гол" - в унисон кричат болельщики. А кому он не нужен?

16'

Опасно в штрафной сборной России. Наш защитник Фернандес от греха подальше выбил мяч за боковую. За такие вещи вряд ли кто будет его осуждать

14'

По многочисленным просьбам публикую и состав сборной Словении

13'
Желтая карточка

А теперь желтую показали Михе Мевле - за грубую игру. Словенец Мевля, кстати, играет за "Сочи", и чувствует себя как дома.

11'
Желтая карточка

Желтая карточка Головину - за срыв атаки в центре поля

10'

Джикия пробил после подачи с углового, вратарь Ян Облак отразил удар. Вскоре последовала подача на вратарскую, голкипер поймал мяч!

8'

Фернандес сместился со своего правого фланга и выложил мяч на Жемалетдинова, тот пробил в ближний угол и заработал угловой

7'

Дзюба бил головой после подачи Жиркова! Мимо. К слову, Жирков проводит 101-й матч в составе сборной

6'

Отлегло. Гости упустили момент

5'

Ловрич бьет по ворота россиян из пределов штрафной - угловой!

3'

Остановка в игре. Кому-то из словенцев досталось по лицу рукой Кудряшова

1'

Прозвучал стартовый свисток! Наши с мячом!
 

Команды вышли на поле! Игра сейчас начнется!

 Турнирное положение в нашей группе

Наши перед матчем

Сегодня полным-полно футбольных (да и в других видах спорта) матчей. Обращаем внимание на встречи в рамках нашей группы H: Хорватия - Кипр (20:00) и Словакия - Мальта (22:45).

В прошлый раз я решил не заморачиваться с трансляцией матча с Мальтой. Ну кому, думаю, будет интересна игра четвертьфиналиста ЧМ-2018 против какого-то аутсайдера европейско-мирового футбола. Вместо этого решил по телевизору (но без звука и не вглядываясь в номера игроков) насладиться избиением младенцев. Поначалу игра радовала глаз. Наши периодически показывали интересный комбинационный футбол. Минуте к 20-й до меня, наконец, дошло, что наши играют вовсе не в красной, а в белой (о ней я как-то писал на ночь глядя) форме. 

Вскоре сборная России повела - 2:0. Однако Мальта смогла отыграть один гол, после этого провела штурм на ворота Антона Шунина и едва и вовсе не сравняла счет. В итоге Россия хоть и победила 3:1, а по числу ударов в створ перевес был в пользу Мальты - 5:4. Вот тебе и аутсайдер!

Это будет матч второго тура отборочного этапа. В первом туре Россия в гостях со счетом 3:1 обыграла Мальту, а Словения на своем поле победила Хорватию – 1:0.

Состав сборной России на игру!

Игра пройдет сегодня в Сочи на небезызвестной арене "Фишт" и стартует уже 17:00 по московскому времени!

"Интерфакс" в лице Владимира Нардина предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 Россия - Словения!

Добрый день, уважаемые любители футбола!

футбол ЧМ-2022

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