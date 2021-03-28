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"Авангард" обыграл "Металлург" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" потерпели поражение от омского "Авангарда" в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Результат встречи, прошедшей в воскресенье в Магнитогорске, - 1:5 (0:1, 1:3, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (5-я минута), Егор Чинахов (31), Денис Зернов (31), Рид Буше (37) и Алексей Емелин (59). За "Магнитку" отличился Максим Карпов (27).

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Авангарда", омская команда продолжит борьбу в полуфинале.

Соперником "Авангарда" станет действующий вице-чемпион России "Ак Барс".

хоккей Кубок Гагарина Металлург Авангард

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