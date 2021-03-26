ХК СКА обыграл московское "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА пробился в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, обыграв московское "Динамо" в пятом матче серии 1/4 финала.

Встреча, проходившая в Петербурге в пятницу, закончилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Евгений Тимкин (20-я минута), Эмиль Галимов (25, в большинстве), Игорь Ожиганов (27, в большинстве) и Владислав Цицюра (48).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу СКА. В полуфинале Кубка Гагарина СКА встретится с победителем серии между московским ЦСКА и ярославским "Локомотивом".