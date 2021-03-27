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"Локомотив" сравнял счет в серии КХЛ с ЦСКА

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА в овертайме потерпели поражение от ярославского "Локомотива" в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Результат встречи, которая прошла в Ярославле в субботу, - 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В основное время за хозяев шайбу забросил Денис Баранцев (27-я минута), а за столичную команду отличился Константин Окулов (43). В дополнительное время победный гол провел Владимир Ткачев (65).

В итоге счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч пройдет 29 марта в Москве.

хоккей КХЛ

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