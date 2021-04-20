УЕФА назвал оскорблением ценностей футбола создание Суперлиги

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Создание Суперлиги идет в разрез с ценностями футбола, говорится в тексте декларации, который Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал по итогам прошедшего в Швейцарии конгресса УЕФА.

"Пятьдесят пять ассоциаций УЕФА и участники конгресса УЕФА осуждают провозглашение так называемой "Суперлиги". Конгресс УЕФА твердо убежден в том, что закрытая "Суперлига" противоречит самой идее европейскости - идее единства, открытости, взаимопомощи и главенства спортивных ценностей", - говорится, в частности, в заявлении.

"УЕФА и его членские ассоциации верят в истинно европейскую модель, которая основывается на открытых соревнованиях, солидарности и перераспределении, так как это обеспечивает жизнеспособность и развитие футбола на благо всех сторон, а также стимулирует европейские ценности и социальное влияние", - отмечается в обращении.

"Клубы-заговорщики откровенно не видят, что своего сегодняшнего статуса они достигли не в изоляции, но в рамках динамичной европейской системы, в которой большие, средние и малые клубы внесли общий вклад в успехи и неудачи каждого. Предполагать, будто они имеют право "отделиться" и претендовать на наследие, построенное всеми вместе, - это оскорбление европейских ценностей с их стороны", - говорится в тексте декларации.

УЕФА подчеркивает, что сам союз, его ассоциации и все любители футбола "твердо стоят на своем и в максимально возможной степени будут решительно сопротивляться и бороться против данного шага владельцев этих клубов и их сторонников".

"Мы знаем, какие моральные ценности поставлены на карту, и будем защищать футбол от эгоистичного клана, который не интересует игра. Европейский футбол - это мы. Не они", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам, а общее число команд должно составить 20. Сообщалось, что старт Суперлиги запланирован на август нынешнего года.

Между тем, глава УЕФА Александер Чеферин заявлял, что игрокам команд Суперлиги запретят выступать в составе своих национальных сборных на чемпионатах мира и Европы.