Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58

УЕФА отстранит игроков клубов Суперлиги от ЧМ и Евро

УЕФА отстранит игроков клубов Суперлиги от ЧМ и Евро
Криштиану Роналду
Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты команд Суперлиги не смогут выступить в составах национальных команд на чемпионатах мира и Европы, заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Спорт12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги12 европейских футбольных клубов объявили о создании СуперлигиЧитать подробнее

"Все футболисты, которые играют в этом (Суперлиге) турнире, не смогут выступить со своей национальной сборной. Все конфедерации согласны с этим", - приводит слова Чеферина Marca.

Как сообщалось, 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Всего планируется участие 20 команд, из них 15 - клубы-основатели Суперлиги и еще пять, которые пройдут квалификацию в соответствии с достижениями в национальных чемпионатах. Французские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что каждый год в турнире будут принимать участие минимум две французские команды.

Между тем, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением, в котором выразил намерение препятствовать созданию Суперлиги.

Как будет проходить турнир

Сезон в Суперлиге планируется начать в августе. Все матчи будут проводиться в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Команды будут разделены на две группы по 10 клубов в каждой. По итогам группового турнира, в котором каждая команда сыграет с каждой по два раза, определятся участники плей-офф. Автоматически в четвертьфинал попадут по три лучшие команды каждой из групп. Команды, занявшие четвертое и пятое места, сыграют в дополнительном плей-офф за выход в 1/4 финала. После этого пройдут полуфиналы и - на нейтральном поле - финал на нейтральном поле.

футбол УЕФА

Новости по теме

Новости

УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

Российский арбитр Вилков пожизненно отстранен от футбола

Российский арбитр Вилков пожизненно отстранен от футбола

РФС поддержал УЕФА в борьбе против создания Суперлиги

"Тоттенхэм" уволил Моуринью

"Тоттенхэм" уволил Моуринью

12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги

12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги

Лыжник погиб на "Авачинском марафоне" на Камчатке

"Спартак" в день своего 99-летия крупно проиграл "Уфе" в РПЛ

"Спартак" в день своего 99-летия крупно проиграл "Уфе" в РПЛ

"Авангард" обыграл ЦСКА на старте финала Кубка Гагарина

ЦСКА впервые проиграл при Оличе, уступив ФК "Сочи"

Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи "Формулы-1"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код