12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги

Фото: Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ведущие футбольные клубы Европы объявили о создании Суперлиги, в которую вошли представители топ-5 национальных чемпионатов, сообщается на сайте мадридского "Реала", вошедшего в их число.

Помимо "Реала", в этот список вошли испанские "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", немецкая "Бавария".

"Формирование новой лиги происходит в то время, когда глобальная пандемия усилила нестабильность нынешней экономической модели европейского футбола", - говорится в заявлении.

"Клубы-основатели в течение многих лет стремились улучшить качество и силу существующих европейских соревнований и, в частности, создать турнир, в котором лучшие клубы и игроки могут чаще соревноваться друг с другом", - отмечается в тексте заявления.

Сообщается, что войти в Суперлигу предложено еще трем клубам.

Всего планируется участие 20 команд, из них 15 – клубы-основатели Суперлиги и еще пять, которые пройдут квалификацию в соответствии с достижениями в национальных чемпионатах.

Все матчи будут проводиться в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых как правило проходят в уикенды.

Сезон в Суперлиге планируется начать в августе. Все матчи будут проводиться в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Команды будут разделены на две группы по 10 клубов в каждой. По итогам группового турнира, в котором каждая команда сыграет с каждой по два раза, определятся участники плей-офф. Автоматически в четвертьфинал попадут по три лучшие команды каждой из групп. Команды, занявшие четвертое и пятое места, сыграют в дополнительном плей-офф за выход в 1/4 финала. После этого пройдут полуфиналы и финал на нейтральном поле.