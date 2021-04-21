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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:25

Организаторы ОИ в Токио проведут тестовое соревнование по легкой атлетике без зрителей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы Олимпиады в Токио намерены провести 9 мая тестовое мероприятие по легкой атлетике без зрителей, сообщает The Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.

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Собеседники издания уточнили, что организаторы проинформировали вовлеченные стороны об окончательном решении после того, как власти Токио 12 апреля ввели более жесткие ограничения для борьбы с распространением COVID-19.

Отмечается, что мероприятие будет проходить в дневное и вечернее время. В нем примут участие лучшие отечественные легкоатлеты. По данным источников, некоторые спортсмены из-за рубежа также выразили желание поучаствовать в тестовом соревновании.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что не ожидает, что проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио будет под вопросом в случае нового объявления чрезвычайного положения в стране.

"Я не думаю, что это повлияет на Олимпийские игры. Как правительство мы намерены сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасные игры", - сказал он на встрече с журналистами.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 542 тыс. человек, более 9,6 тыс. умерли.

Токио Олимпийские Игры COVID-19

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