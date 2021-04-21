Организаторы ОИ в Токио проведут тестовое соревнование по легкой атлетике без зрителей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы Олимпиады в Токио намерены провести 9 мая тестовое мероприятие по легкой атлетике без зрителей, сообщает The Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания уточнили, что организаторы проинформировали вовлеченные стороны об окончательном решении после того, как власти Токио 12 апреля ввели более жесткие ограничения для борьбы с распространением COVID-19.

Отмечается, что мероприятие будет проходить в дневное и вечернее время. В нем примут участие лучшие отечественные легкоатлеты. По данным источников, некоторые спортсмены из-за рубежа также выразили желание поучаствовать в тестовом соревновании.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что не ожидает, что проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио будет под вопросом в случае нового объявления чрезвычайного положения в стране.

"Я не думаю, что это повлияет на Олимпийские игры. Как правительство мы намерены сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасные игры", - сказал он на встрече с журналистами.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 542 тыс. человек, более 9,6 тыс. умерли.