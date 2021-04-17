Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:37

Премьер Японии твердо намерен провести Олимпиаду в Токио

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что не намерен отказываться от решения провести Олимпиаду в этом году в Токио, а президент США Джо Байден его в этом вопросе поддерживает.

В миреБайдена пригласят на Олимпиаду в Токио при запрете приезда иностранных болельщиковЧитать подробнее

"Я сказал президенту о моей решимости провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом. Это будет символом единства всего мира. Президент Байден вновь выразил свою поддержку этому стремлению", - заявил Есихидэ Суга на пресс-конференции с Байденом.

На этой неделе генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи отмечал, что Олимпиаду, по его мнению, все же могут отменить в случае всплеска заболеваемости COVID-19.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти 23 июля - 8 августа. Из-за пандемии Игры по решению японских властей пройдут без иностранных болельщиков.

Япония Токио Олимпиада Есихидэ Суга

Новости по теме

Новости

Рублев победил Надаля в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

ФК "Локомотив" наказан проведением домашнего матча РПЛ на нейтральном поле

Россия сохранила лидерство по итогам второго дня командного ЧМ среди фигуристов

Россия сохранила лидерство по итогам второго дня командного ЧМ среди фигуристов

Синицина и Кацалапов выиграли произвольную программу на командном ЧМ

Российские фигуристы увеличили отрыв от США на командном ЧМ

ХК "Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина

ХК "Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина

УЕФА отстранил российского судью Лапочкина на 90 дней

УЕФА отстранил российского судью Лапочкина на 90 дней

Щербакова выиграла короткую программу на командном ЧМ

Россия стала лидером командного ЧМ среди фигуристов после ритм-танца

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код