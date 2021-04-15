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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:02

В Японии допустили отмену ОИ в Токио в случае всплеска заболеваемости COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Олимпиада в Токио может быть отменена в случае резкого ухудшения ситуации с распространением COVID-19, заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи.

"Если скажут, что это (проведение Игр - ИФ) невозможно, нам придется от нее (Олимпиады - ИФ) отказаться", - цитирует заявление политика агентство Kyodo.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти 23 июля - 8 августа. Из-за пандемии Игры по решению японских властей пройдут без иностранных болельщиков.

Хроника 09 января 2020 года – 15 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Токио Олимпиада Коронавирус

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