Главный тренер ХК "Витязь" Кравец покинул свой пост
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер ХК "Витязь" Михаил Кравец покинул свой пост по истечению контракта, сообщается в субботу на странице клуба КХЛ в твиттере.
Клуб поблагодарил тренерский штаб Кравеца за работу. Отмечается, что вместе с ним клуб покидают Александр Савченков, Виктор Игнатьев и тренер по физподготовке Алексей Селиверстов.
Благодарим тренерский штаб Михаила Кравеца за работу в нашем клубе.— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) May 1, 2021
Контракты тренеров с ХК "Витязь" завершились 30 апреля. Клуб покидают Михаил Кравец, Александр Савченков, Виктор Игнатьев и тренер по физподготовке Алексей Селиверстов.#ХКВитязь #ВитязьПодмосковье pic.twitter.com/G2tA0ys5lu