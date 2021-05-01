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Главный тренер ХК "Витязь" Кравец покинул свой пост

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер ХК "Витязь" Михаил Кравец покинул свой пост по истечению контракта, сообщается в субботу на странице клуба КХЛ в твиттере.

Клуб поблагодарил тренерский штаб Кравеца за работу. Отмечается, что вместе с ним клуб покидают Александр Савченков, Виктор Игнатьев и тренер по физподготовке Алексей Селиверстов.

хоккей Витязь Михаил Кравец КХЛ

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