Музыка Чайковского заменит гимн РФ на ЧМ по хоккею

Федерация хоккея России поддерживает решение ИИХФ

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Гимн России на чемпионате мира по хоккею-2021 будет заменен музыкой Чайковского, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерации хоккея России.

Соответствующее решение утвердила Международная федерация хоккея (ИИХФ).

"Федерация хоккея России согласна с решением ИИХФ. Сборная России в любом случае будет соблюдать регламент ЧМ, - прокомментировали "Интерфаксу" позицию федерации в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне не одобрил песню "Катюша", которой планировалось заменить гимн РФ на чемпионатах мира и Олимпийских игр во время двухлетнего периода санкций CAS.

В декабре 2020 года CAS вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По решению CAS, россиянам запрещено демонстрировать флаг и гимн на Олимпиадах сроком на два года. Кроме этого, РФ не в праве в течение двух лет претендовать на проведение у себя Кубков мира и Олимпиад. Также санкции были наложены на ряд чиновников.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.