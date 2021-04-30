"Сиэтл Кракен" стал новым клубом НХЛ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU -Национальная хоккейная лига объявила о вступлении в состав НХЛ новой команды – "Сиэтл Кракен".

"Сиэтл Кракен" в пятницу официально присоединился к НХЛ, совершив финальный взнос за вступление в лигу в размере $650 млн. Это позволяет клубу проводить обмены перед драфтом расширения НХЛ, назначенным на 21 июля, и подписывать контракты со свободными агентами перед дебютом клуба в следующем сезоне", - говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

Предыдущим клубом, вступившим в НХЛ (в сезоне-2017/18) был "Вегас Голден Найтс". В дебютном же своем сезона команда смогла дойти до финала Кубка Стэнли, где уступила "Вашингтону".