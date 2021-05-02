Генсек Федерации бокса России считает, что Поветкину стоит завершить карьеру

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российскому боксеру Александру Поветкину с учетом его достижений можно завершить выступления в своей карьере, считает генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

"Александр уже столько сделал для страны и мирового бокса, поэтому ему стоит, на мой взгляд, отправиться на покой. Но это его личное решение, которое он должен принять самостоятельно", - сказал Щекутьев журналистам в Серпухове, где в воскресенье завершается программа чемпионата России среди молодежи.

В ночь на 25 марта по московскому времени Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта в матче-реванше и лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

Для 41-летнего Поветкина поражение в Гибралтаре, где прошел тот бой, стало третьим в карьере при 36 победах (25 из них – нокаутом) и одной ничьей.

Сразу же после поединка глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский выразил мнение, что Поветкинбольше не выйдет на профессиональный ринг.

"Я думаю, это последний бой", - написал Рябинский в твиттере, вскоре добавив: "Буду уговаривать Сашу завершить карьеру".