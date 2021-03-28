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Рябинский предположил, что бой с Уайтом стал для Поветкина последним

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский выразил мнение, что Александр Поветкин, потерпевший поражение от британца Диллиана Уайта, больше не выйдет на профессиональный ринг.

"Я думаю, это последний бой", - написал Рябинский в твиттере, вскоре добавив: "Буду уговаривать Сашу завершить карьеру".

В ночь на воскресенье по московскому времени Уайт в поединке-реванше в Гибралтаре техническим нокаутом победил Поветкина, лишив того титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

бокс Александр Поветкин Андрей Рябинский Диллиан Уайт

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